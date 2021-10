Vielleicht wird Mitte Dezember ein neues Star-Wars-Spiel angekündigt?

HQ

Die Nachfrage am Thema Star Wars ist momentan anscheinend so groß, dass gleich mehrere Entwicklerstudios an Videospielen arbeiten, die in der weit, weit entfernten Galaxie spielen. Eines davon könnte möglicherweise Mitte Dezember angekündigt werden, zumindest glauben wir, dass Disney und Lucasfilm das auf einer Webseite andeuten.

In einer Werbekampagne mit dem Titel "Bring Home the Bounty" soll bis Ende des Jahres jede Woche etwas Neues zum Thema Krieg der Sterne vorgestellt werden. Die Ankündigungen umfassen "Spielzeuge, Sammlerstücke, Bücher, Kleidung und mehr", was natürlich auch auf Videospiele anwendbar ist. Das passt wiederum zum Controller-Symbol, das am 14. Dezember eingebunden wurde. Wir wissen zwar nicht genau, ob so spät im laufenden Jahr wirklich noch ein neues Game angekündigt wird, aber wir sind gerne bereit, darauf zu warten.