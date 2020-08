Viele Kostüme und ein paar neue Minispiele in Fall Guys: Season 2

Das Spiel des Augenblicks heißt Fall Guys: Ultimate Knockout und heute Abend haben wir einen kleinen Eindruck darauf erhalten, was Entwickler Mediatonic in naher Zukunft mit dem Spiel vorhat. Auf der Opening Night Live wurden kurze Abschnitte des Spiels präsentiert, die ein Mittelalter-Setting mit schwingenden Äxten und Zugbrücken in den Fokus rückten. Neben den passenden Outfits für die Bohnen (das bedeutet natürlich einige schöne Hüte), wird es frische Emotes geben. In Zukunft müssen die Spieler wohl auch immer mal wieder kurz zusammenarbeiten, um in kleinen Gruppen Hindernisse zu überwinden. Anscheinend fügt das Studio noch weitere Funktionen hinzu, aber darüber werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt einen Überblick erhalten.

