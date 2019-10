Videokritik und Launch-Trailer zu Obsidian-Rollenspiel The Outer Worlds

The Outer Worlds von den Rollenspiel-Experten von Obsidian Entertainment wurde Ende der Woche weltweit für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht (eine Nintendo-Switch-Version soll in Zukunft ebenfalls erscheinen). Neben dem offiziellen Release haben Obsidian Entertainment und Publisher Private Division einen schicken Launch-Trailer erstellt, den wir euch nicht vorenthalten wollten. Unsere Testerin Lisa aus Schweden ist mit dem Game ziemlich zufrieden, da ihr auch Fallout: New Vegas sehr gut gefiel. In ihrer Videokritik erklärt sie ihre Eindrücke genauer, ihren Test könnt ihr an dieser Stelle auch noch einmal im Detail nachlesen.

