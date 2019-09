Video zum Verkaufsstart von AI: The Somnium Files

Das neue Werk der Danganronpa- und Zero-Escape-Macher bei Spike Chunsoft ist heute auf dem PC (Steam) gestartet und deshalb gibt es einen neuen Trailer. Im Mystery-Thriller versucht ein Privatdetektiv die Mordserie rund um den sogenannten Zyklop-Killer zu lösen, der seinen Opfern in einem verlassenen Vergnügungspark ein Auge aussticht. Dazu reist er mithilfe einer KI in die Erinnerungen der Opfer und versucht so den Tathergang zu rekonstruieren. AI: The Somnium Files erscheint am Freitag für PS4 und Nintendo Switch.

