Video zeigt Morrowind in Grafik-Engine von Skyrim

Obwohl TES V: Skyrim das beliebteste Spiel in der Fantasy-Rollenspielsaga ist, haben frühere Iterationen der Marke ebenfalls viele Fans. Vor Himmelsrand haben die Spieler Oblivion und Morrowind erkundet und sich in die beiden Ableger verliebt. Das Problem ist nur, dass man die älteren Spiele von The Elder Scrolls heute fast nicht mehr spielen kann. Vor 18 Jahren hat Bethesda das dritte Kapitel aufgeschlagen, das eine Gruppe von Moddern zu neuem Glanz verhelfen möchte.

Als Basis wollen sie eine neue Version von The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition verwenden und Morrowind darin zum Laufen bringen. Das Hobby-Projekt heißt passenderweise The Elder Scrolls: Skywind und im Wesentlichen ersetzt es Grafiken, Gameplay-Mechaniken, Modelle, Texturen und Synchronaufnahmen des Spiels mit neuen Assets. Die Geschichte, das Design der Welt, die Charaktere und die Quests werden jedoch beibehalten. In einem neuen Trailer demonstriert das Team die aktuellen Ergebnisse. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die inoffizielle Mod, aber wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut euch auf der offiziellen Projektseite um.