Video von Darksiders Genesis inszeniert Krieg

Darksiders Genesis ist eine ungewöhnliche Fortsetzung der bekannten Actionspielserie. Erneut scheinen sich die Entwickler zu weigern, die 2010 gestartete Geschichte weiterzuführen, denn das Abenteuer des vierten apokalyptischen Reiters Strife führt uns Ende des Jahres in die Vergangenheit. Dort werden wir uns mit dem aus Teil eins bekannten Antihelden Krieg aus der isometrischen Perspektive durch Dungeons schnetzeln und nebenbei erwartungsgemäß zum Spielball weitaus größerer Mächte. Krieg ist den Fans zwar schon seit vielen Jahren bekannt, doch Airship Syndicate hat sich trotzdem dazu entschlossen, den bekannten Charakter in einem neuen Trailer ganz frisch vorzustellen. Was ihr von ihm erwarten könnt, sagt euch ein Click ins folgende Video:

