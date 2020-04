Video: Überblick zu Xcom 2 auf der Switch

2K Games wird in den kommenden Wochen einige ihrer Spiele auf die Switch bringen, das reicht von Borderlands über Bioshock bis hin zu Xcom. Gerade das Strategiespiel könnte uns auf dem Hybriden noch arg zum Verhängnis werden, da sämtliche Inhalte und Add-Ons in diesem Paket enthalten sind. Die Entwickler haben beschlossen, neuen Spielern auf der Plattform einen umfassenden Überblick über die vielen Qualitäten von Xcom 2 zu geben und einen neuen Trailer veröffentlicht. Wenn ihr den Titel aus irgendeinem Grund damals verpasst haben solltet und euch für die neue Version interessiert, dann ist das neue Video einen oder zwei Blicke wert. Die Premiere des Spiels ist am 29. Mai dieses Jahres.

