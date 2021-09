Video liefert kompakten Überblick über Metroid Dread

HQ

In einer umfangreichen Videoserie befasst sich Mercury Steam mit verschiedenen Aspekten von Metroid Dread. Zuletzt haben wir hauptsächlich Details zur Geschichte bekommen und in informativen Blogs mehr über die Upgrades, Waffen und neuen Funktionen von Samus erfahren. In dieser Fülle an Informationen gehen einige Dinge unter, deshalb hat sich Nintendo gedacht, dass es vor dem Start des Spiels im kommenden Monat noch einen generellen Überblick in Videoform geben sollte.

Der neueste Trailer von Metroid Dread liefert genau das. Die Mischung aus Film- und Spielszenen führt uns noch einmal in den mysteriösen Planeten ZDR ein, auf den stählerne Einrichtungen, Höhlensysteme und verschiedene Biome zu finden sind. In den Eingeweiden dieses Planeten finden wir riesige biologische Feinde und eine mechanische Bedrohung vor, die unseren Entdeckerdrang Steine in den Weg legen.

Um diese Hindernisse zu überwinden und das Labyrinth in seiner Gänze zu erfassen, muss Titelheldin Samus ihre Bewegungs- und Kampfoptionen klug einsetzen und darüber hinaus auch neue Technologien ausprobieren. Einige dieser Fertigkeiten werden im neuen Video demonstriert, aber es wird sicher noch weitere Überraschungen geben. In den Tiefen von ZDR sollen nämlich einige düstere Geheimnisse auf uns warten, sobald Metroid Dread am 8. Oktober erscheint.