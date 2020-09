Video führt euch in Geschichte von Serious Sam 4 ein

In wenigen Tagen erscheint Serious Sam 4: Planet Badass auf Google Stadia und PC, deshalb haben Entwickler Croteam und Publisher Devolver Digital vor kurzem einen neuen Story-Trailer veröffentlicht. Wie nicht anders zu erwarten, scheint die Story hinter dem Over-the-Top-Actionspiel relativ seicht auszufallen, was seinen eigenen Zweck erfüllt. Laut den beiden Autoren Jonas und Verena Kyratzes soll Serious Sam 4 "ein echter B-Movie von Spiel werden, mit einer übertriebenen Handlung, unvergesslichen Charakteren und - was am wichtigsten ist - Herz."

"Als erstes mussten wir sicherstellen, dass es sich um eine Serious-Sam-Geschichte handelt", erklärt Jonas Kyratzes via Pressemitteilung. "Wir hatten viele Gespräche mit dem Rest des Teams, in denen wir nur darüber gesprochen haben, wie man den richtigen Ton findet. Es musste lustig sein, aber keine Parodie. Es ist fleischig, aber ziemlich ernst. [...] Die Serious-Sam-Spiele erfordern alle einen strategischen Ansatz, damit sie sich gut spielen. Sie sind albern und chaotisch, aber nicht dumm. Wir wollten also eine Geschichte, die genauso ist", schloss Verena Kyratzes. Einen Eindruck davon könnt ihr euch wie gesagt unten im neuen Story-Trailer einholen.