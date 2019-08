Video demonstriert Einzel- und Doppelkämpfe in Pokémon Schild/Schwert

The Pokémon Company hat pünktlich zum Wochenende noch ein neues Video für Pokémon Schild/Schwert veröffentlicht, das sich mit den grundlegenden Mechaniken der Pokémon-Kämpfe beschäftigt. Trainer dürfen sich in den beiden kommenden Rollenspielen online in Einzel- oder Doppelkämpfen messen, dabei wird noch zwischen Ranglisten- und Gelegenheitsspielen unterschieden. Zusätzlich zu offiziellen Turnieren bietet Game Freak auch Freundschaft-Matches an, die wir nach unseren eigenen Regeln bestreiten können und die euren Spielerrang außer Acht lassen. Etwas ganz Ausgefallenes ist die Option der "Leihteams", mit der ihr eure Kampf-Pokémon an andere Spieler vermieten könnt... Maximal dürft ihr fünf unterschiedliche Pokémon-Teams verleihen und die Mannschaften anderer Spieler sogar in den Online-Ranglisten nutzen, schreibt Game Freak in ihrer Pressemitteilung.

Wie bereits bekannt sind für Ranglistenkämpfe unter Turnierbedingungen nicht alle Pokémon zugelassen. Das ist auch deshalb wichtig, weil alle Pokémon in Schild/Schwert zu jedem Zeitpunkt in einem Kampfverlauf dynamaximiert werden können (es gibt keine erforderliche Bedingung dafür, allerdings ist die Evolution nur einmal pro Kampf erlaubt). Die Attacken von dynamaximierten Pokémon können spezielle Zusatzeffekte oder versteckte Fähigkeiten auslösen, was das Entwicklungsstudio eben ein wenig regulieren muss. Neue Items und Fähigkeiten gibt es ebenfalls, in der kompetitiven Szene wird sich also etwas tun, mit der nächsten Generation. Pokémon Schild/Schwert erscheint am 15. November auf der Nintendo Switch.