Video: Das sind die Charaktere des Mystery-Adventures AI: The Somnium Files

Am Wochenende haben wir viele neue Infos zu japanischen Spielen bekommen, denn in Los Angeles fand die Anime Expo 2019 statt. Publisher Spike Chunsoft (Steins;Gate, Danganronpa) hat auf der Veranstaltung ein neues Video zu ihrem nächsten Spiel AI: The Somnium Files veröffentlicht. Im Charakter-Trailer sehen wir einige der wichtigsten Spielfiguren, die uns während des mysteriösen Detektiv-Abenteuers begleiten. AI: The Somnium Files erscheint in Europa am 25. September für PS4, PC und Nintendo Switch, das Game selbst ist eine Mischung aus Adventure und Visual Novel:

You watching Werbung