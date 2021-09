Video: Brasilien besiegt Mexiko im Frauenfußball von FIFA 22

HQ

Der Frauenfußball wird in FIFA 22 weiter ausgebaut, denn im neuen Ableger sind mehr weibliche Nationalmannschaften integriert worden. EA Sports ermöglicht es uns nun außerdem, mit weiblichen Avataren zu spielen, die in einigen Online-Modi gleichberechtigt und auf Augenhöhe neben ihren männlichen Kollegen stehen. Wir haben ein Match zwischen zwei Frauenteams ausspielen lassen und das Ergebnis für euch mitgeschnitten. Brasilien spielt gegen die Nationalmannschaft von Mexiko und das ist eine wahre Torlawine geworden. Das brasilianische Team beweist Überlegenheit, doch gegen Ende hätte der Druck der mexikanischen Spielerinnen fast ein Unentschieden ermöglicht. In FIFA 22 könnt ihr solche Partien ab dem 1. Oktober erleben.