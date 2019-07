Video: Bakugo kämpft im Sommer in Jump Force

Es war bereits bekannt, dass Katsuki Bakugo als DLC-Charakter im Anime-Brawler Jump Force auftreten würde, nun hat Bandai Namco den offiziellen Starttermin der Spielfigur bestätigt. Im Sommer geht die Nebenfigur aus My Hero Academia an den Start, übrigens zusammen mit Majin Buu aus Dragon Ball Z. Auf der Anime Expo wurde zudem ein Charakter-Trailer von Bakuga gezeigt, den wir für ein hochgeladen haben. Jump Force ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

