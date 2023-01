Versteckter Boss in Bloodborne gefunden, der aus dem endgültigen Spiel gelöscht wurde

HQ

Es bleibt vielleicht eine der lautstärksten Anfragen von Spielern an Sony: Veröffentlichen Sie eine Version von Bloodborne auf dem PC (und bei 60 FPS, wenn wir schon dabei sind). Der Titel von From Software ist fast 8 Jahre alt und als "rara avis" gab es trotz seines massiven Kritiker- und Verkaufserfolgs seit seiner PS4-Veröffentlichung keinen Hinweis auf eine Fortsetzung oder Pläne für eine Überarbeitung.

Und während einige Leute versuchen, seinen Namen hinter dem Rücken seiner Schöpfer zu kassieren, tauchen andere weiterhin in seine Geheimnisse und seinen Code ein, um nach dem "etwas mehr" zu suchen. Und nun wurde ein neuer Boss im Spiel entdeckt. Dieser Boss (der es nicht in die endgültige Version geschafft hat) wurde vom bekannten YouTuber Lance McDonald entdeckt und zusammengestellt, der ihn im Code des Spiels in verschiedenen Vorabversionen verfolgt hat. Es ist der Schlangenball, ein Monster, das aus einer Vielzahl ineinander verschlungener Riesenschlangen zu bestehen scheint und eine gewisse Ähnlichkeit mit der Hydra aus Dark Souls hat. Es scheint, dass es verschiedene Zeiten (und sogar Orte) gab, an denen Snake Ball sein würde, aber am Ende war er es nicht.

In jedem Fall ist die Enthüllung ein Beweis dafür, dass Bloodborne trotz der Tatsache, dass seit seiner Veröffentlichung so viel Zeit vergangen ist, immer noch die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich zieht, zumindest bis die Fortsetzung eintrifft.