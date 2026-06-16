Version 22.5.0 des Nintendo Switch 2-Systems ist jetzt verfügbar

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Es ist immer schön zu sehen, dass Konsolenupdates mehr Sprachen unterstützen, sodass jeder, egal wo er lebt, Videospiele genießen kann. Das heutige Nintendo-Update 22.5.0 für Nintendo Switch-Konsolen ist ein Schritt in diese Richtung und enthält Patch-Notes, die für jede Hardwareversion spezifisch sind.

Für die Nintendo Switch 2 erwartet sich niederländische und russische Nutzer einigermaßen, da das System nun beide Sprachen unterstützt; Auch Leistungs- und Stromverbrauchsprobleme wurden behoben.

Für die Nintendo Switch 1 sind die Änderungen deutlich auffälliger, da die eShop-Oberfläche neu gestaltet wurde und eine Funktion hinzugefügt wurde, um Nachrichten- und Trailer-Videos im eShop vor- oder zurückzuspulen. Wir haben unten die vollständigen Patchnotes für beide Systeme eingefügt.

Nintendo Switch 2 Version 22.5.0 (veröffentlicht am 15. Juni 2026)



Niederländisch und Russisch wurden zu den Sprachen hinzugefügt, die für die Funktion 'Text-to-Speech' in Accessibility verfügbar sind.



Niederländisch und Russisch wurden als Sprachen für die Option "Stimme ⇔ Text während des Ingame-Chats wechseln" in Accessibility hinzugefügt.



Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Optimierung der Benutzererfahrung.



Nintendo Switch 1 Version 22.5.0 (Veröffentlicht am 15. Juni 2026)