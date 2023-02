Verschönern Sie Ihre Apple Gadgets mit einigen Echtholzaccessoires

HQ

Haben Sie versucht, Ihre Gadgets zu aktualisieren und ihnen ein wenig Persönlichkeit zu verleihen? Vielleicht haben Sie nach einem neuen Monitorständer oder vielleicht einer Laptop-Riserkarte gesucht? Nun, wenn ja, haben wir nur die Sammlung von Produkten für Sie.

Als Teil der neuesten Episode von Quick Look haben wir unsere Handschuhe auf einer Reihe von Woodcessories-Gegenständen, darunter eine Handyhülle und eine Monitor-Riser. Schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode unten an, um zu sehen, was diese Produkte so besonders macht und wie dieses Unternehmen natürliche Materialien verwendet, um einzigartige Accessoires für eine Sammlung von Apple-Geräten zu schaffen.