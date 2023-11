Verschönere dein iPhone 15 mit den Hüllen von Nomad

HQ

Wenn Sie es geschafft haben, ein iPhone 15 zu ergattern und nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Telefon mit einer schützenden und stilvollen Hülle zu personalisieren, hat Nomad eine ganze Reihe, die genau dem gewidmet ist.

Mit Hüllen, die sportlich gestaltet sind, anderen, die mit verschiedenen Arten von Ledermaterial entworfen wurden, und mehr mit Blick auf den Schutz, Nomad hat eine große Auswahl an Hüllen in einer Vielzahl von Farben.

Um nur einige dieser Fälle hervorzuheben, haben wir in der neuesten Folge von Quick Look eine Sammlung von Nomad iPhone 15 Hüllen in die Hände bekommen. Schauen Sie sich also unbedingt unten an, um Magnus' Gedanken und Meinungen dazu zu hören.