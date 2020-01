Veröffentlichungsdatum von Iron Danger festgesetzt

Laut dem neuesten Update des Entwicklers Action Squad Studios wird das taktische Rollenspiel Iron Danger am 25. März via Steam auf dem PC veröffentlicht. Der Titel versetzt die Spieler in eine kriegszerrüttete Welt, in der Elemente der nordischen Mythologie, Steampunk und Tech-Noir vermischt werden. Unsere Aufgabe ist es, die Stadt Kalevala in rundenbasierten Schlachten vor der Zerstörung zu bewahren. Im Spiel können wir die Zeit kontrollieren, indem wir bis zu fünf Sekunden zurückspulen. Auf diesem Wege lassen sich verschiedene Strategien ausprobieren und die effektivste Lösung einer aktuellen Herausforderung finden.

You watching Werben