Veröffentlichungsdatum von Elden Ring ist gesichert, Fromsoftware arbeitet an Day-1-Patch

Auf dem Youtube-Kanal von Bandai Namco Südostasien ist ein ausführliches Interview mit dem Fromsoftware-Entwickler Yasuhiro Kitao erschienen, der das Action-Rollenspiel Elden Ring in einer umfassenden Präsentation präzise vorstellt. Der PR-Sprecher spricht im Video die verschiedenen Gameplay-Säulen an und geht dabei auch auf Neuerungen und Anpassungen ein, die für das neueste Projekt des japanischen Entwicklerstudios erarbeitet wurden.

Anschließend beantwortet Kitao ausgewählte Fragen der Fans und bestätigt, dass Elden Ring bereits den Goldstatus erreicht hat. Der Entwickler spricht die Verzögerung des Titels an und versichert den Spielern, dass das Spiel rechtzeitig am 25. Februar erscheinen wird: „Die [fertige] Version wurde bereits übermittelt und jetzt gerade arbeitet das Team an einem Day-1-Patch, der sicherstellen wird, dass alles im Spiel [wie vorgesehen] funktioniert." Der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels dürfte demnach nichts mehr im Wege stehen.