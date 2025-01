Verkleidet verlässt Valorant Challengers League SEA

HQ

Wenn du erwartet hast, Disguised (das E-Sport-Team des Influencers Disguised Toast ) in Aktion in der Valorant Challengers League SEA zu sehen, wirst du enttäuscht sein zu hören, dass das Team beschlossen hat, das Turnier zu verlassen. Wie in einem X-Beitrag bestätigt, merkt Disguised an, dass die jüngsten Änderungen an der Art und Weise, wie Riot Games das Turnier streamt - jetzt exklusiv auf SOOP - bedeuten, dass die Organisation nicht in der Lage sein wird, ihre eigenen Spiele zu streamen, was das E-Sport-Unternehmen nicht mehr rentabel macht.

"Mit der jüngsten Partnerschaft von Riot mit SOOP für die SEA League verhindert die Exklusivitätsklausel Co-Streaming auf anderen Plattformen. Das würde bedeuten, dass wir unsere Spiele in den nächsten 10 Monaten nicht streamen können, bis sich unser Team für Ascension qualifiziert hat."

Diese Entscheidung bedeutet auch, dassDisguised die Spieler nun die Freiheit haben, sich nach anderen Optionen umzusehen, was die Organisation mit den Worten bekräftigt: "Wir wissen, dass sie eine glänzende Zukunft vor sich haben und hoffen, dass die Jungs ein neues Zuhause finden können."

