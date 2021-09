Verhandlungen scheitern im Story-Trailer von Elex II

HQ

Drei Monate ist es nun her, dass Elex II angekündigt wurde und am Abend hat THQ einen Story-Trailer veröffentlicht, der die bekannten Hintergründe erstmals visualisierte. Die Welt des neuen Piranha-Bytes-Rollenspiels wird auch diesmal vom gefährlichen Element Elex bedroht, nachdem eine mysteriöse Kraft am Himmel auftaucht und gefährliche Meteoriten auf unsere Heimat herabregnen lässt.

Es ist die Aufgabe unseres unfreiwilligen Helden Jax, die verfeindeten Fraktionen von Magalan zu mobilisieren, sie zu vereinen und die noch lebenden Menschen auf diese Weise gegen den gemeinsamen Feind zu wappnen. Dass außer uns am Fortbestehen unserer Rasse nur leider niemand ein Interesse zu haben scheint, macht der neue Trailer mehr als deutlich. Neue Infos zum Spiel gab es am Abend aber nicht.