Verdorrende Räume

Ich hatte schon immer ein Interesse daran, welche Spiele in den Monaten des Jahres veröffentlicht werden. Wenn man so viel spielt wie ich, ist es eine Notwendigkeit, sowohl für meine Zeit als auch für meinen Geldbeutel planen zu können, obwohl diese Faktoren normalerweise weggeworfen werden und ich bekomme, was interessant aussieht, sobald es veröffentlicht wird. Withering Rooms ist jedoch völlig unbemerkt an mir vorbeigegangen, obwohl es seit Ende 2022 über den Early Access erhältlich ist. Jetzt, da es jedoch bereit ist, in wenigen Tagen vollständig veröffentlicht zu werden, bin ich in der viktorianischen Villa namens Mostyn House gelandet und habe an einem atmosphärischen Abenteuer teilgenommen.

Die Hauptfigur Nightingale wacht auf, steckt in einem Traum fest und muss versuchen, einen Ausweg zu finden und die Geheimnisse des Herrenhauses zu lüften. Ich muss ehrlich sagen, dass der erste Eindruck nicht so toll war, da dieses Horror-Abenteuer in vielerlei Hinsicht einige Dinge bietet, die sich etwas "billig" anfühlen. Sowohl die Animationen des Hauptcharakters als auch die erste Sprachausgabe, die ich gehört habe, haben einen ziemlich schlechten Eindruck hinterlassen, aber zum Glück schleicht sich die Atmosphäre näher und rettet diesen ersten Eindruck. Zumindest ein bisschen. Ganz am Anfang dachte ich, du würdest dich nur vor den gruseligen Gestalten in der Villa verstecken. Das liegt daran, dass man sich hinter, unter und in vielen Möbeln und anderen Dingen verstecken und darauf warten kann, dass sie vorbeigehen oder sich umdrehen. Von Anfang an ist dies auch eine Überlebensnotwendigkeit, doch Nightingale rüstet sich bald mit verschiedenen Waffen aus, entdeckt die Möglichkeit, Zaubersprüche zu erschaffen und kann andere Werkzeuge herstellen, um alle Arten von Monstern und anderen Dingen, die sich ihr in den Weg stellen, zu töten. Das Töten wird auch zu etwas, das getan werden muss, da verschiedene Arten von Körperteilen aus verschiedenen Gründen gesammelt werden müssen, sowohl für die Herstellung von Gegenständen, als auch um in der sich langsam entwirrenden Geschichte voranzukommen. Das Spiel hat eine sehr gute Auswahl an Schrecken, gegen die man kämpfen kann, und es macht immer Spaß, einen neuen Feind zu entdecken und sein eigenartiges Design zu sehen.

Ein Element, bei dem man schnell merkt, dass es viel Platz einnimmt, ist, dass es von Rogue-ähnlicher Natur ist. Jedes Mal, wenn du "stirbst" und wieder aufwachst, verändert sich die Villa und du verlierst deine Artefakte, obwohl dies teilweise vermeidbar ist. Ich weiß nicht wirklich, was ich von diesem speziellen Feature dieses Abenteuers halte. Für mich sorgt normalerweise nur so etwas für Frust, wenn es sich nicht um einen Titel handelt, bei dem man klassische "Dungeon"-Läufe macht. Hier wird es eher zu einem "Zurück zum Anfang"-Moment, der sich meistens nervig anfühlt. Es schafft jedoch eine gewisse Vorsicht, nicht sterben zu wollen, etwas, das dir sonst vielleicht nicht so wichtig gewesen wäre. Im Laufe der Zeit können Sie auch verschiedene Gegenstände auswählen, an die Sie sich erinnern möchten, damit Sie sie haben, wenn Sie wieder aufwachen. Es kann also immer noch funktionieren, seine Artefakte zu verlieren und erneut nach ihnen suchen zu müssen, denke ich. Noch schlimmer ist es, wenn sich das Herrenhaus verändert. Ein großer Teil des Charmes des Erkundens besteht darin, dass ich etwas über den Ort erfahre, an dem ich mich befinde. Hier verschwindet dieser Charme, wenn sich die Schauplätze ändern, und obwohl es eine praktische Karte gibt, die während des Spielens auf dem Bildschirm angeklickt werden kann, ist das Layout des Herrenhauses und seiner Umgebung auch etwas chaotisch, da man nicht wirklich sehen kann, wie Räume und andere Dinge miteinander verbunden sind. Es gibt viele versteckte Gänge und Treppen zu anderen Etagen und es ist schwer, einen guten Überblick über das Ganze zu bekommen. Darüber hinaus ist es größtenteils auf einem langen Korridor gebaut, der zu einer Reihe kleinerer Räume führt, so dass Sie bei der Erkundung hinein- und hinauslaufen werden.

Bei der Erkundung des Herrenhauses trifft man auf viele seltsame Charaktere und hier finde ich auch einen der größeren Reize des Spiels. Die verschiedenen Räume sind recht klein, was schade ist, ich hätte mir einen kohärenteren Bildschirm zum Erkunden gewünscht, als ständig in kleinere Räume hinein- und herauslaufen zu müssen. Aber das Design und die Atmosphäre sind gut und es ist ein wahres Vergnügen, jede Ecke zu erkunden und alles zu entdecken, was es gibt. Wie gesagt, ich finde es ziemlich schade, dass die Zimmer nicht ein bisschen größer waren und dass sich die Villa verbundener anfühlte und die Tatsache, dass sie sich nach jeder Nacht ändert, bedeutet auch, dass sie nicht wirklich den Charakter bekommt, den sie hätte haben können. Wenn man das Layout lernt und es sich dann ändert, wird es eher zu einem nervigen Moment, dass man bestimmte Räume wieder finden muss, anstatt zu lernen, wo die Dinge im Verhältnis zueinander standen. Oder dass die Karte mit dem aktualisiert wurde, was du erkundet hast, als du einen neuen Traum begonnen hast. Das hätte meiner Meinung nach besser funktioniert.

Ich habe bereits erwähnt, dass Nachtigall sich verteidigen kann und zusätzlich zu verschiedenen Waffen und Zaubersprüchen gibt es auch ein etwas einfacheres Rollenspielsystem, bei dem man im Level aufsteigt, verschiedene Arten von Ausrüstung und Werkzeugen findet, die einem gegen verschiedene Dinge wie Vergiftung helfen. Ein ziemlich einzigartiges Merkmal ist eine Art Fluch, der über dich kommen und dann verschiedene Dinge im Haus verändern kann, wenn er stärker wird. Es ist ein kleines lustiges Element, das zu dem Haufen ziemlich einzigartiger Dinge hinzugefügt wird, die Withering Rooms immer noch bietet. Denn auch wenn sich das Spiel in der Ausführung etwas simpel anfühlt, bietet es dennoch einige Dinge, die wirklich gut funktionieren. Einige Rätsel sind ziemlich knifflig und ich mag auch die Spannung und Atmosphäre, die hier herrscht, in hohem Maße. Es gibt auch überraschend viele Orte, die man besuchen kann, und obwohl Withering Rooms nicht besonders gruselig ist, obwohl sein visueller Stil und ein atmosphärischer Soundtrack zu einer unheimlichen Stimmung beitragen, ist es hauptsächlich gemütlich. Einige Elemente fühlen sich an wie aus einem Albtraum, aber es macht einem nie Angst. Es gibt einige wirklich bizarre Räume und Feinde, aber die Perspektive und die Grafik lassen es ein wenig gruselig wirken, wenn überhaupt. Ich glaube jedoch nicht, dass dies ein besonderer Nachteil ist, da Spiele wie Little Nightmares auch mehr von diesem gemütlichen, unheimlichen Gefühl haben, bei dem es eher das Design einiger Charaktere ist, das sich ein wenig albtraumhaft anfühlt.

Alles in allem schafft es Withering Rooms, mit einer guten Atmosphäre zu bestechen, aber dahinter verbergen sich einige Elemente, die sich leider auch etwas zu simpel anfühlen. Es wird viel in Räumen ein- und ausgegangen, in denen es nicht mehr als ein paar Feinde und Gegenstände zu finden gibt, und die besten Rätsel und andere Tricks des Spiels tauchen viel zu selten auf. Ich mag auch nicht die Tatsache, dass ich jedes Mal, wenn ich einen großen Teil der Karte freischalte und sterbe, viele Räume erneut besuchen muss, um Gegenstände zu finden. Ich persönlich hätte mir einen besseren Kontext gewünscht, in dem das Herrenhaus Stück für Stück erkundet worden wäre, anstatt zurückgesetzt zu werden. Trotz dieser Schwächen ist es ein Abenteuer mit einigen einzigartigen Elementen und wenn man etwas im Horrorgenre sucht, obwohl es viel atmosphärischer gemütlich ist als jeder Horror, gibt es definitiv einige Highlights, die es wert sind, erlebt zu werden.