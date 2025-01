Verbringen Sie einen Tag in den Hausschuhen Ihrer Oma im verrückten Grandma, No! In dem Abenteuerspiel geht es darum, das Leben als Rentner zu erleben, der über den Kopf wächst.

Videospiele sind ein erstaunliches Medium, das uns in Fantasy-Welten entführen und uns in die Lage erstaunlicher Helden versetzen kann, ohne den Komfort unseres eigenen Zuhauses verlassen zu müssen. Ob es darum geht, ein Gott, ein Attentäter oder ein außerirdischer Krieger zu werden, die Liste geht weiter, und jetzt wollen die Leute von Wallride Games dazu beitragen, indem sie uns unseren Traum leben lassen, eine Oma zu werden...? Der Entwickler hat ein chaotisches, auf Physik basierendes Abenteuer namens Grandma, No! angekündigt, in dem es um eine Rentnerin geht, die sich über ihren Kopf hinauswächst. Im Grunde geht es darum, einen Tag zu überleben, ohne das Haus niederzubrennen, aber es ist nie so einfach, wie das klingt, da Sie auch Aufgaben wie Gartenarbeit, Geschirrspülen und Einsammeln der Post erledigen müssen und sich gleichzeitig um Ihr Enkelkind kümmern müssen. Auf die Frage, auf welche Art von Herausforderungen sich die Spieler freuen können, erfahren wir: "Jede Herausforderung ist so gestaltet, dass sie wilder ist als die vorherige, und auf dem Weg dorthin können neue Outfits für Oma freigeschaltet werden, damit sie das Chaos mit Stil bewältigen kann." Grandma, No! soll dieses Jahr auf dem PC erscheinen, aber das genaue Datum bleibt unklar. Glücklicherweise können Sie sehen, ob dies etwas für Ihre Wunschliste ist, indem Sie sich den Ankündigungstrailer und ein paar Bilder unten ansehen. HQ