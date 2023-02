Verbessern Sie Ihr Vlog-Setup mit einer Sammlung von Røde-Gadgets

HQ

Erst kürzlich haben wir uns eine Kamera von Sony angesehen, die so konzipiert wurde, dass sie zu Vloggern passt. Dieses Gerät ist als ZV-E10 bekannt und wir haben in einer Episode von Quick Look damit herumgespielt.

Aber wir setzen den Vlogging-Trend fort und haben unsere Aufmerksamkeit jetzt von den eigentlichen Kameras auf Gadgets gelenkt, die ein Vlogging-Setup verbessern, und in diesem Sinne haben wir eine Sammlung von Ausrüstung von Røde getestet und einige Gedanken darüber geteilt.

Von Telefonständern über kleine Lichter bis hin zu Mikrofonen wurde diese Sammlung von Gadgets entwickelt, um Ihr Vlogging-Setup zu verbessern und zu verbessern, insbesondere wenn Sie gerne Filmmaterial und Inhalte mit einem Smartphone aufnehmen.

Achten Sie darauf, die neuesten Quick Look unten zu sehen, um diese Reihe von Geräten in Aktion zu sehen.