Verbessern Sie Ihr Streaming-Spiel mit der MX Brio-Webcam von Logitech

Es ist nicht immer einfach, das visuelle Angebot Ihres Stream- oder Content-Erstellungs-Setups zu verbessern, aber zum Glück hat Logitech eine Lösung entwickelt, die darauf abzielt, weniger mühsam zu sein. Die MX Brio-Webcam ist ein 4K/30fps-System, das Videos in UHD-Qualität aufnehmen kann, während es einfach über einen nützlichen und einfachen Clip an Ihrem Monitor befestigt wird, sodass er auf der Oberseite Ihres Monitors aufgesetzt werden kann.

Um mehr über dieses Videosystem zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über den MX Brio und seine Funktionsweise in der Praxis teilt.