Verbessern Sie Ihr Streaming-Setup mit dem Mic Pro von Streamplify

HQ

Im Laufe der Jahre haben wir uns im Rahmen unserer Quick Look -Videoserie eine Reihe von Gadgets und Hardwareteilen angesehen, von denen sich viele auf Technologien konzentrieren, die für Content-Ersteller und Streamer entwickelt wurden. Heute ergänzen wir diese Liste mit Mic Pro von Streamplify.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Mikrofon in Studioqualität, das mit einer Abtastrate von 192 kHz/24 Bit aufnimmt und gleichzeitig vier Richtcharakteristiken, 10 RGB-Lichteffekte, eine Anti-Vibrations-Stoßdämpferhalterung und einen universellen Adapter bietet.

Um zu sehen, wie sich dieses Mikrofon in der Praxis schlägt, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken dazu teilt.