Verbessern Sie Ihr mobiles Gaming mit dem Nomad von SCUF

Während Touch-Steuerung sicherlich brauchbare und plausible Optionen für Spiele sind, kann man nicht leugnen, dass die Verwendung eines echten Controllers viel einfacher ist, wenn es um mobiles Spielen geht. Es gibt zwar Optionen, um einen Controller eines Drittanbieters drahtlos mit Ihrem Gerät zu verbinden, aber manchmal möchten Sie keinen Controller mit sich herumtragen müssen, wenn Sie unterwegs sind, und hier kommt SCUF ins Spiel.

Die Controller-Titanen haben ein Gerät namens Nomad entwickelt, ein Gadget, das direkt mit Ihrem Telefon verbunden ist und als Controller-System dient, in das Ihr Telefon einpasst, was zu einem Nintendo Switch-ähnlichen Angebot führt. Wenn du schon einmal einen Razer Kishi verwendet hast, wirst du mit dem SCUF Nomad sehr vertraut sein.

Um mehr über dieses Gerät und seine Besonderheiten zu erfahren, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken darüber teilt.