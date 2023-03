Verbessern Sie Ihr Aufladen mit dem GaN-Ladegerät von Satechi

HQ

Wenn Sie der Meinung sind, dass das Aufladen Ihrer Geräte zu lange dauert, haben wir vielleicht eine Lösung für Sie. Satechi hat eine Ladelösung der nächsten Generation namens Compact GaN Charger auf den Markt gebracht. Dies verwendet Galliumnitrid-Technologie, um eine schnellere und effizientere Aufladung für Ihre Technik zu ermöglichen, während Sie mehrere Anschlüsse haben, so dass Sie drei einzigartige Geräte gleichzeitig aufladen können, wobei die Ausgangsleistung je nach Anzahl der gleichzeitig angeschlossenen Geräte intelligent geändert wird.

Um zu sehen, ob dieses Gerät etwas ist, das dein Ladespiel verbessern könnte, schau dir unser neuestes Quick Look an, wo wir einen Blick auf das Compact GaN Charger geworfen und ein paar Fakten und Gedanken darüber geteilt haben, wie es in der Praxis funktioniert.