Verbessere deine Broadcast-Fähigkeiten mit dem Prompter von Elgato

Jeder, der mit Fernsehnachrichten und Live-Produktionen vertraut ist, wird mit der Tatsache vertraut sein, dass Souffleuren oft verwendet werden, um die Menschen vor der Kamera auf Kurs zu halten und sie mit Informationen und Texten zum Lesen zu füttern. Elgato hat entschieden, dass es einen Platz auf dem Markt für Souffleuren für Kreative gibt und hat nun genau diesen geschaffen.

Dieses als Elgato Prompter bekannte Gerät kann an einer Kamera oder einer Webcam befestigt werden und ermöglicht es Ihnen, produzierten Text zu lesen und gleichzeitig Augenkontakt mit einer Kamera zu halten. Es kann verwendet werden, um einen Stream-Chat oder ein beliebiges Fenster zu spiegeln, das Sie per Drag & Drop in den integrierten Bildschirm ziehen, und hat sogar Stream Deck-Unterstützung.

Wir haben den Elgato Prompter zum Mittelpunkt unserer neuesten Episode von Quick Look gemacht, also schaut euch unbedingt das Video unten an, um Magnus' Gedanken und Meinungen über das Gerät zu hören.