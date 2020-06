Veraltete Version von Dead Island 2 durchgesickert

Dead Island 2 ist ein sehr unglückliches Produkt, denn nachdem Yager die Entwicklung 2013 begann, übernahm zuerst Sumo Digital die Verantwortung, ehe alles an das Studio hinter Homefront: The Revolution (Dambuster Studios) ging. Die ursprüngliche Yager-Version spielte im sonnigen Kalifornien und das wissen wir mit Sicherheit, weil der bislang einzig verfügbare Trailer das schöne Konzept sonniger Strandpromenaden aufzeigt. Letzte Woche ist frühes Gameplay aus dieser unfertigen Version durchgesickert. Der Twitter-Nutzer Jason Harrdington ist auf eine funktionsfähige Fassung des Spiels aus dem Jahr 2014 gestoßen und veröffentlicht seitdem ein paar Bilder davon. Eindrücke können ihr euch in seinen Beiträgen ansehen, allerdings solltet ihr wissen, dass dieser alte Zustand mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr viel mit dem aktuellen Spiel zu tun haben wird.