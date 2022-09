Verachtung ist 6-8 Stunden lang und "kein Ego-Shooter"

HQ

Obwohl Scorn vor über zwei Jahren angekündigt wurde und mehrmals gezeigt wurde, gibt es immer noch eine ganze Menge, die wir nicht über dieses mysteriöse Horrorabenteuer wissen, das nächsten Monat startet. Aber jetzt haben wir eine ganze Menge mehr Informationen, da der Entwickler Ebb Software an einer Reddit AMA teilgenommen hat.

Sie verraten unter anderem, dass das Abenteuer "irgendwo zwischen sechs und acht Stunden dauert, aber es kann viel mehr dauern, wenn man die Welt und alle darin enthaltenen Details erkundet". Ebb Studio erklärt auch endlich, was Scorn wirklich ist; Ein Puzzlespiel mit albtraumhaftem Thema:

"Scorn ist kein Ego-Shooter, es ist ein immersives atmosphärisches Horror-Erlebnis. Um dies zu betonen, bilden Rätsel innerhalb des Spiels einen integralen Bestandteil der Geschichte und sind so konzipiert, dass sie sich nicht so anfühlen, als wären sie als nachträglicher Einfall hinzugefügt worden. Sie bereichern das Spielerlebnis, und im Laufe des Spiels wird deutlich, dass alles einen Grund und einen Zweck zu haben scheint... Und das große Geheimnis besteht darin, aufzudecken, was das ist.

Dennoch gibt es Schießelemente, die später im Spiel ins Spiel kommen und für das Überleben der Spieler entscheidend sind."

Wir haben sogar eine sehr definitive Antwort auf die Frage erhalten, ob es eine weitere Verzögerung des Spiels geben würde, zu der die Entwickler sagten; "nicht einmal die geringste Möglichkeit".

Scorn erscheint am 21. Oktober für PC und Xbox Series S/X. Es wird noch am selben Tag zum Game Pass hinzugefügt. Anfang dieser Woche haben wir ein achtminütiges Video des Scorn-Prologs erhalten, das ihr euch unten ansehen könnt, um die Atmosphäre dieses schrecklichen Abenteuers zu erleben.