Hin und wieder kommt ein Spiel, das sich so lange in der Entwicklung befindet, dass man den Glauben daran verliert, ob es jemals tatsächlich veröffentlicht wird. Ich erinnere mich, dass ich vor fünf Jahren Scorn einen Podcast gesponsert habe, den ich damals gehört habe. Das Spiel wurde dann als stilistisches Projekt mit einer trostlosen und groben Atmosphäre beschrieben. Jetzt, nachdem ich endlich Verachtung gespielt habe, kann ich sagen, dass die Beschreibung ziemlich getreu war. Verachtung ist eine ziemlich einzigartige Erfahrung, und es ist leicht zu verstehen, warum der Entwickler Ebb Software so lange gebraucht hat, um das Spiel fertigzustellen.

Scorn ist sehr minimalistisch in der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt, und nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was ich erlebt habe. Du bist eine menschenähnliche Kreatur, die ihre Augen öffnet, und dann musst du herausfinden, was vor sich geht, ohne irgendeine Art von Erzählung, außer dem, was die Welt und die Rätsel, die du lösen musst, bieten. Auf der einen Seite funktioniert es ziemlich gut, weil es Ihre eigene Interpretation ist, die die Geschichte erstellt, aber auf der anderen Seite fühlt sich alles ein bisschen sinnlos an, da Ihr Avatar im Spiel keine Persönlichkeit hat, die Sie dazu bringt, herauszufinden, was zum Teufel los ist.

Ich musste mich daher durch die ersten Stunden zwingen, da das Spiel keinen Versuch machte, mir zu helfen. Im Wesentlichen sind die Rätsel die Geschichte, und ohne sie läuft man einfach in grauen und braunen Räumen herum, die sich alle ziemlich ähnlich sehen. Gleich zu Beginn hatte ich auch Schwierigkeiten, den richtigen Auslöser zu finden, um den Ball ins Rollen zu bringen, da alle anderen Rätsel in diesem ersten Bereich von der Lösung eines bestimmten anfänglichen Rätsels abhingen. Glücklicherweise fand ich es am Ende, und sobald es gelöst war, begannen auch die anderen Rätsel Sinn zu machen.

Was mir fehlte, war ein eiartiges Ding (Objekte sind in Scorn oft grotesk oder entstellt), das eine Krippe mit einer verkrüppelten und stöhnenden Kreatur enthielt. Nachdem Sie es für mehrere Rätsel verwendet haben, können Sie die Kreatur entweder töten oder freilassen. Sie mussten dann mehrere Rätsel durchgehen, je nachdem, ob Sie es befreit oder getötet haben. Egal für welche Option du dich entscheidest, du benutzt den Arm dieser Kreatur, um die erste große Tür zu öffnen, die zuvor verschlossen war.

Dies ist auch ein Beispiel für das Geschichtenerzählen im Spiel, da Sie sich sofort fragen, was die seltsame Kreatur ist und warum es ein Ei ist? Wie gesagt, auch nach Abschluss des Spiels bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass Verachtung sehr polarisierend ist, weil es keine endgültige Antwort gibt, außer der eigenen Interpretation der vielen seltsamen Ereignisse.

Es mag einige ansprechen, aber persönlich fiel es mir schwer, die groteske Welt ohne eine Geschichte zu erkunden, die mich antreibt, da die Welt sehr, sehr deprimierend ist und es nicht besonders viel Spaß macht, sie zu bewohnen. Ich verstehe, was Ebb Software zu tun versucht, aber in der Praxis habe ich jede Minute gehasst, und ich musste viele Pausen machen, da es meine Stimmung tatsächlich beeinflusste, wenn ich zu lange auf der Welt war. Es ist eine stilistische Entscheidung, und ich respektiere das, aber die Stimmung hat die ganze Erfahrung für mich ziemlich deprimierend gemacht. Aber wenn dich diese Art von extremer Trostlosigkeit anspricht, ist es sicherlich effektiv. Was mich am Laufen hielt, waren die Rätsel, die ziemlich einfallsreich sind und tatsächlich anfangen, Sinn zu ergeben, sobald man sich an die seltsame Art von Logik gewöhnt hat, die die Welt der Verachtung regiert. Der Schwierigkeitsgrad steigt allmählich, aber es wird nie zu hart.

Scorn ist optisch ein schöner Brei aus Dunkelbraun und Grau, und die düstere Musik verstärkt die trostlose Atmosphäre. Obwohl sicherlich ziemlich unverwechselbar, gibt es mehrere Rätsel, bei denen man verschiedene Räume finden muss, wo ein Schalter gedrückt oder ein Rätsel gelöst werden muss, was für das Genre natürlich nicht ungewöhnlich ist. Das Problem war, dass ich mehr Zeit damit verbrachte, durch die manchmal ziemlich verworrenen grau-braunen Labyrinthe zu navigieren, als die Rätsel tatsächlich zu lösen. Ebb Software hat versucht, dies zu lösen, indem es interaktive Bereiche mit Rot hervorhebt, aber wenn Sie die Räume überhaupt nicht finden können, beginnt es wirklich, Ihre Geduld zu testen. Später im Spiel wird es nicht besser, wo Sie sich auch mit Feinden auseinandersetzen müssen, die eine Weile respawnen, nachdem Sie sie besiegt haben. Mit all dem Hin- und Herlaufen wurde dies schnell zu einem echten Ärgernis.

Zu Beginn des Spiels ist Ihre einzige Waffe ein Speer, mit dem Sie Feinde erstechen können, aber später können Sie Ihre Kräfte verbessern, so dass es unter anderem möglich ist, Granaten zu schießen. Machen Sie jedoch keinen Fehler, dies ist keineswegs ein Schütze. Ja, du musst die bösen Kreaturen erschießen, die dich verletzen wollen, aber die Waffen werden hauptsächlich zum Lösen von Rätseln verwendet. Es gibt zum Beispiel einen Bosskampf, bei dem der Granatwerfer strategisch eingesetzt werden muss, um den Boss zu besiegen. Nach dem Boss muss der Granatwerfer auch an mehreren Stellen eingesetzt werden, um die regulären Rätsel zu lösen, was ein recht einfallsreiches Feature ist. Es trägt auch zum Aufbau der Welt bei, da sich alles in Scorns miteinander verbunden anfühlt - manchmal in einem sehr bösen und körperlichen Sinne.

Wie bereits erwähnt, ist Scorn kein sehr farbenfrohes oder fröhliches Spiel. Die Welt ist braun, industriell und hässlich, und die Atmosphäre ist bedrückend und deprimierend. Außerdem ist alles extrem dunkel, und über dem größten Teil der Welt hängt ein kränklicher grauer Nebel. Sie bekommen schnell das unbehagliche Gefühl, im Bauch eines Tieres gefangen zu sein, da alles organisch ist und es pulsierende Wände gibt, die mit Schleim und Schlimmerem bedeckt sind. Zu Beginn des Spiels bekommst du ein Gizmo auf deinen Arm, mit dem du mit den Rätseln interagieren kannst, und um Türen und dergleichen zu öffnen, musst du deine Finger oder Hände in Löcher stecken, die wie verschiedene Körperöffnungen aussehen. Es ist sehr eklig, passt aber gut zur Gesamtatmosphäre des Spiels. Wie bereits erwähnt, ist es nicht jedermanns Sache, aber es ist in all seiner Abstoßenheit beeindruckend gut umgesetzt.

Scorn ist ein seltsames Spiel. Obwohl es visuell stilisiert ist, verlangt es dem Spieler viel ab, und Sie werden keine Hilfe von den Entwicklern erhalten. Der einzige Weg vorwärts besteht darin, sich von der bösen, aber auch etwas hypnotischen Atmosphäre des Spiels absorbieren zu lassen, die dazu beitragen wird, die Logik der Rätsel zu erfassen. Dies ist sicherlich kein Spiel, mit dem Sie sich hinsetzen, um sich zu entspannen, da es ziemlich viel Hingabe erfordert. Ich habe bestimmte Teile des Spiels sehr genossen und mich überhaupt nicht um andere Teile gekümmert, aber man kann Ebb Software nicht abnehmen, dass sie eine klare Vision für das Spiel hatten, und sie haben sich entschieden, den ganzen Weg dabei zu bleiben.