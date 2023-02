Verabrede ein echtes Monster in Romancelvania

Dating-Sims sind nichts Neues, und mehrere Spiele in diesem Genre sind sehr populär geworden, vor allem Konamis Tokimeki Memorial-Serie, und mehrere große Unternehmen haben sich im Laufe der Jahre daran versucht (darunter Ubisoft mit Sprung und sogar der Hühnerriese KFC mit I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator) sowie Datierungsmerkmale in Titeln wie Stardew Valley und The Sims 4 .

Im kommenden Romancelvania geht es wieder um Dating, aber diesmal ist das Thema mehr... okkult. Hier ist die offizielle Beschreibung:

"Spiele als verliebter, grüblerischer Drac, der nach einem Jahrhundert des Herummotzens nach Liebeskummer in eine Monster-Reality-Dating-Show geworfen wird, die von der Grim Reaper! Erkunde die gefährliche Landschaft Siebenbürgens, während du absurde Bösewichte auf deiner Jagd nach den geeignetsten Monstern tötest. Wird Drac "Love at first Bite" finden, oder wird er "Love Sucks" entdecken?"

Wir empfehlen dringend, sich den Trailer unten anzusehen, der so verrückt ist, wie Sie vielleicht denken, und enthüllt, dass er am 7. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S / X Premiere feiert. Wir müssen zugeben, dass es ziemlich unterhaltsam aussieht, oder was sagst du?