Die ersten beiden Filme über McFarlanes ikonischen Spider-Man-Bösewicht haben für mich etwas so Trauriges. Denn es ist leider so, dass nur sehr wenige Elemente dieser Filme (einschließlich des neuen dritten Films, der gestern in den Kinos anlief) irgendetwas mit der Comicfigur gemeinsam haben. Und das ist tragisch. Verschwendetes Potenzial für uns alle, die Venom in Comicform schon immer geliebt haben. Darüber hinaus wurden in dieser Trilogie so wenige erzählerische Risiken eingegangen und so viele offensichtliche Fehler sowohl mit dem Drehbuch als auch mit der Regie gemacht, dass es leider keine mildernden Umstände mehr gibt, die man geben kann. Venom, Venom: Let There Be Carnage und Venom: The Last Dance sind eine schlechte Trilogie von Comicverfilmungen, die wir alle in ein oder zwei Jahren vergessen haben werden.

Venom: Let There Be Carnage ist ehrlich gesagt einer der schlechtesten Milliarden-Dollar-Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die ahnungslose Regie von Gollum-Boy Serkis, das unbeholfene und ziellos faule Drehbuch, kombiniert mit super-schrecklichen Kotzen von klebrigen Computereffekten, machten den Film zu einer Demonstration dessen, wie man einen unterhaltsamen Popcorn-Film, der auf einer Comicfigur basiert, nicht machen sollte. In diesem dritten Film ist der Co-Autor des Drehbuchs für den ersten Film hinter die Kamera getreten und der Ton ist ein anderer. Eddie und Venom sind auf der Flucht, beide fliehen vor ihren eigenen Problemen. Brock wird von der Polizei und dem FBI für den Mord an Officer Mulligan am Ende des vorherigen Films gejagt, während Venom nun vom Herrscher und Vollstrecker des Heimatplaneten, Knull, gejagt wird, der mit seiner Armee von schleimigen Weltraummonster-Schergen auf der Erde angekommen ist.

Das Leben auf der Flucht hat in diesem Fall jedoch nicht bedeutet, dass Sony einen dichten, düsteren, nervenaufreibend coolen Thriller gemacht hat, der mit etwas nach McFarlane duftendem Meta-Humor gewürzt ist. Nein, nein. Dies ist ein kinderfreundlicher, von Tageslicht beeinflusster, supervorhersehbar schlaffer Roadtrip-Film über zwei Kumpels, die ihre letzte gemeinsame Reise unternehmen. Denn so sehen die strengen Grundanforderungen von Knull aus. Entweder stirbt Eddie, oder Venom trampt wieder nach Hause zu seinem Planeten. Die beiden werden getrennt werden, egal wie das Ergebnis ausfällt, und was gibt es in der Zwischenzeit Schöneres, als sich einem Haufen überwinternder Hippies anzuschließen und durch mehrere Staaten zu fahren, wobei sie zu den gleichen Witzen zurückkehren, die in beiden Vorgängern verwendet wurden.

Hardy ist für mich leicht zu mögen. Das war schon immer so. Es reichte jedoch nicht aus, um Venom zu einem guten Film zu machen, und er war in keiner Weise in der Lage, Serkis' geradezu katastrophale Szenen in der Fortsetzung zu retten. Wenn er in diesem letzten Teil der Trilogie immer wieder das Gleiche tut und wenn der "Humor" im Kontrast zwischen methodischem Nachrichtenfotografen und verrücktem Weltraummonster aus dem Fenster verschwindet, habe ich das Gefühl, dass der ganze Film schlummert, während ich ihn sehe. Es gibt keine Kante, es werden keine Risiken eingegangen, sie nähern sich nie einem Ton, der mit der Comicfigur übereinstimmt, und die Charakterentwicklung ist nicht existent. Wir sind einfach süchtig. Als Eddie und Venom mit ihren Hippie-Freunden durch die schnupftabak trockenen USA reisen, um schließlich Knull und seinen Knullers von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen.

Ist Venom: The Last Dance der schlechteste Film in dieser schlaffen Trilogie? Nein, ist es nicht. Nichts kann so schrecklich schlimm sein wie Let There Be Carnage. Gar nichts. Ist er auf Augenhöhe mit dem unglaublich mittelmäßigen ersten Film und damit "okay"? Auch das nicht. Kelly Marcel hat nicht den Mut, hier aufs Ganze zu gehen, es fehlt an Charakter, Fantasie, Humor und Herz in einem Film, in dem Spider-Man eigentlich hätte vorkommen sollen. Eine ganze Venom-Trilogie ohne auch nur eine Sekunde mit Spider-Man ist wie der Versuch, die Snooker-Weltmeisterschaft mit einem Stück Schnur zu spielen. Es "funktioniert", aber du triffst nichts.