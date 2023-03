Vecna kehrt 2024 zu Dungeons & Dragons zurück

HQ

Vecna, der klassische Bösewicht vieler Dungeons & Dragons-Kampagnen, kehrt 2024 in die Geschichte zurück, wie in einem D&D Direct-Stream bestätigt wurde, in dem die wichtigsten Handlungen, die für das Tabletop-Rollenspiel in die Bücher kommen, skizziert wurden.

Das große Abenteuer 2024 wird Vecna in einer großen Rolle beschäftigen, und es wird auch "Welt-Hopping" beinhalten, so das Dungeons & Dragons-Designteam. Während Vecna ein klassischer D&D-Bösewicht ist, wird er wahrscheinlich 2024 seine große Rückkehr feiern, um auch auf den Zug der letzten Staffel von Stranger Things aufzuspringen.

Da Stranger Things Vecna in Staffel 4 als Hauptantagonisten einführte und seine Rückkehr für die fünfte und letzte Staffel ankündigt, macht es Sinn, dass das Spiel, das den Bösewicht der Serie ursprünglich inspiriert hat, ihn auch nutzen würde. Im Jahr 2025 wird eine weitere Dungeons & Dragons-Geschichte veröffentlicht, die sich um die Red Wizards of Thay dreht, die Bösewichte, die wir in Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben sehen.

Freust du dich auf die Rückkehr von Vecna?