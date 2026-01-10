Vecna hatte fast eine Darth-Vader-ähnliche Schicksalsänderung im Finale Stranger Things

HQ

Im Stranger Things Finale gab es nicht viele überraschende Wendungen, da die beliebte Netflix-Serie auf eine eher natürliche Weise endete. Doch das war nicht immer so, denn nach der Veröffentlichung der allerletzten Folge der Serie sprachen die Schöpfer The Duffer Brothers mit Netflix Tudum, um über eine Idee zu sprechen, die nie über eine Theorie hinausging.

Im umfassenderen Interview und beim Gespräch über den entscheidenden Kampf enthüllten die Duffer-Brüder, dass sie mit der Idee gespielt haben, dass Vecna tatsächlich seine Meinung ändert und nach den großen narrativen Enthüllungen plötzlich die Seiten wechselt. Das führte fast zu einem Moment, in dem Vecna sich mit Eleven und Kali für einen massiven Endkampf gegen die Mind Flayer verbündete – ein "Darth-Vader-ähnlicher" Moment, wie er beschrieben wurde.

Vollständig erläutert Ross Duffer: "Wir haben mit dem Autorenraum besprochen, ob er einen Billy-[Dacre Montgomery]-Moment haben könnte, in dem er sich gegen den Mind Flayer in einer Darth-Vader-ähnlichen Situation stellt. Aber je mehr wir mit den Autoren und Jamie [Campbell Bower] darüber gesprochen haben, er ist so weit gegangen, um hierher zu kommen, dass er alles, was er getan hat, rechtfertigen muss. Und der einzige Weg, das zu rechtfertigen, ist zu sagen: "Ich habe das gewählt, und ich glaube immer noch daran.

"Obwohl er von dieser Erinnerung erschüttert ist, ist er inzwischen zu weit weg, um sich gegen den Mind Flayer zu wenden. Aber wir wollten es dem Publikum überlassen, ob der junge Henry das tatsächlich gewählt hat oder ob es einfach der Gedankenschinder war, der ihn von Anfang bis Ende kontrolliert. Aber letztlich spielt es keine Rolle, wohin Henry geht, denn am Ende des Tages entscheidet er sich für die Seite des Mind Flayer."

Denkst du, diese Entscheidung war gut für das Stranger Things Finale oder hättest du es gerne anders gesehen?