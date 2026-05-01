VCT Pacific Phase 1: Die bestätigten Playoff-Mannschaften wurden festgelegt

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An diesem Wochenende findet die letzte Runde der GruppenphaseValorant der Champions Tour Pacific Stage 1 statt, da die letzten Spiele vor Beginn der Playoff-Phase laufen. In diesem Zusammenhang kann sich aus Setzbarkeit viel ändern, aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass vier der zwölf Teams endgültig ausgeschieden sind und acht Teams für die Playoffs bestätigt wurden.

Nach den bis zu diesem Punkt stattfindenden Wochen wurden Gen.G Esports, Team Secret, Varrel und Zeta Division alle eliminiert, da die letzten vier Teams bisher jedes der Matchups verloren haben und Gen.G Esports nur ein einziges von vier Matchups gewonnen haben.

Das bedeutet, dass in den Playoffs die folgenden Teams aus den Gruppen Alpha und Omega gespielt werden.

Gruppe Alpha bestätigte Playoff-Teams:



DRX



Paper Rex



Nongshim RedForce



Globale Esports



Group Omega bestätigte Playoff-Teams:



T1



Rex Regum Qeon



Volle Bedeutung



DetonatioN FocusMeMe



Auch hier wird die vollständige Playoff-Setzliste erst nach den Spielen dieser Woche bekanntgegeben, aber so wie es aussieht, werden sowohl DRX als auch T1 jeweils Gruppensieger sein, da sie derzeit ungeschlagen sind.