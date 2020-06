Vblank plant physische Versionen von Shakedown Hawaii für Wii und Wii U

Die vielleicht unerwartetste Neuigkeit der letzten Woche klingt zuerst nach einem Scherz, denn Vblank Entertainments Shakedown Hawaii wird in den nächsten Monaten gleich auf zwei alten Nintendo-Konsolen aufschlagen. Am 9. Juli erscheint eine physische Handelsversion des absurden Actionspiels auf der Nintendo Wii und irgendwann im August folgt die Wii-U-Version. Weil das Interesse an der physischen Wii-Kopie in ihrer PAL-Fassung überschaubar sein dürfte, werden nur etwa 3.000 Exemplare davon gedruckt. Bei der Wii-U-Edition ist die Planung noch nicht so weit, um über das Anzeigeformat etwas zu sagen. Shakedown Hawaii ist die Fortsetzung von Retro City Rampage und es steht seit letztem Jahr auf den ziemlich vielen aktuellen Plattformen zur Verfügung. Unsere Kritik verrät euch mehr darüber.

Quelle: Vblanc Entertainment.