Vampire: The Masquerade - Swansong wird erneut verschoben

Die ersten Monate des nächsten Jahres starten mit reichlich spannenden Veröffentlichungen. Einige davon machen jedoch einen Rückzug und kündigen Terminänderungen an. Erst kürzlich haben wir erfahren, dass das Saints Row Reboot in den August verschoben wird, jetzt trifft es auch Vampire: The Masquerade - Swansong. Das lang erwartete Rollenspiel soll nun am 19. Mai erscheinen, ursprünglich war das Spiel für eine Veröffentlichung in diesem Jahr geplant, bevor es in den Februar 2022 verschoben wurde.

In einer Stellungnahme auf Twitter erklären die Entwickler: ''Dies war keine leichte Entscheidung für uns, jedoch eine wichtige, damit wir das höchstmögliche Maß an Qualität erreichen und dabei eine gesunde Work-Life-Balance für unser Team garantieren können. Die Pandemie hat uns einige Steine in den Weg gelegt beim Planen, doch diese Verschiebung erlaubt es uns zusätzlichen Feinschliff hinzuzufügen und gibt der QA etwas mehr Zeit. Wir sind ein kleines aber leidenschaftliches Team, dazu motiviert eine immersive Erfahrung zu schaffen, die mit den persönlichen Geschichten einer Tabletop-Session mithalten können. Eine Erfahrung, die dich mit Fragen zurücklässt, noch lange nachdem die Credits durchgerollt sind (und die dich zurückkehren lassen, um zu erfahren wie die Dinge anderweitig ausgegangen wären).''

Die vollständige Stellungnahme des Teams könnt ihr euch hier anschauen:

Danke Nintendo Life.