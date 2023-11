Ich werde wahrscheinlich immer denken, dass die Immersion, die VR bietet, die stärkste Karte des Formats ist. Oder der größte Vorteil, wenn man so will. Ich habe kein Problem damit, mich in andere Spiele hineinzuversetzen, aber es hat etwas Besonderes, das Gefühl zu haben, tatsächlich dort zu sein. Es gibt viele Spiele, die das gut machen, und für eine lange Zeit werden wir Half-Life: Alyx als Standard dafür zitieren, wie es am besten gemacht werden kann und sollte. Ähnlich wie wir Super Mario 64 lange Zeit als Standard für 3D-Jump'n'Run bezeichnet haben. Es fühlt sich auch so an, als ob die Entwickler bei Alyx einen genaueren Blick auf das Design geworfen haben, und alles beginnt recht vielversprechend. Der Schauplatz von Vampire: the Masquerade - Justice: The Masquerade - Justice ist Venedig und die Umgebung fühlt sich so an, wie ich möchte, dass sie tun, damit ich mich fühle, als wäre ich dort. Auch wenn ich nicht wirklich da bin.

In der ersten Mission des Spiels geht es vor allem darum, sich mit den Mechaniken vertraut zu machen. Es gibt gut platzierte kleine Stopps, die erklären, wie man vorgehen muss. Die Einstellungen vor dem Start sind auch in Bezug auf den Komfort gut, mit allen Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, um die Figur zu bewegen und zu drehen. Ich weiß, dass dies für viele wichtig ist, um beim Spielen in VR keine Reisekrankheit zu bekommen, und uns werden alle Einstellungen angeboten, die man sich dazu vorstellen kann. Von der Änderung der Art der Bewegung, die Sie bevorzugen, bis hin zur Geschwindigkeit beim Drehen und anderen Annehmlichkeiten sind im Menü enthalten.

Nachdem ich meine Vorlieben festgelegt habe, beginnt das Abenteuer. Es dauert nicht lange, um zu erkennen, was für ein Spielerlebnis dies ist, und wenn Sie Action erwarten, werden Sie wahrscheinlich enttäuscht sein. Stattdessen ist Vampire: the Masquerade - Justice: The Masquerade - Justice so sehr ein Stealth-Spiel wie möglich, ohne Gelegenheiten zum Töten zu verpassen. Ich werde schnell in die Welt hineingezogen, finde sie aber auch ein bisschen grau und langweilig und merke schnell, dass vieles von dem, was das Spiel tut, um eine Atmosphäre zu schaffen, das Spiel auch ein wenig gegen sich selbst arbeiten lässt.

Wie auch immer, zu Beginn des Spiels habe ich eine scheinbar einfache Mission, um zu den Abwasserkanälen der Stadt zu gelangen und mich auf den Weg durch die Gassen zu machen. Das Spiel ist in seinem Leveldesign recht schmal, aber du hast immer noch recht gute Möglichkeiten, verschiedene Wege zu wählen und deinen Fortschritt auf unterschiedliche Weise anzugehen. In den meisten Fällen ist es jedoch wichtig, sich zu verstecken, denn wenn Sie entdeckt werden, werden Sie getötet. Stattdessen bleibst du an hohen Orten, versteckst dich und schleichest dich an deine Feinde heran, um sie in den Nacken zu beißen. Natürlich. Schließlich bist du ein Vampir mit allem, was dazu gehört. Menschen zu beißen ist wichtig, um Energie wieder aufzufüllen, was es dir wiederum ermöglicht, deine Fähigkeiten einzusetzen, und hier kommen wir zum ersten und größten Punkt, an dem das Spiel ein wenig gegen dich arbeitet und das Ganze langweiliger macht, als es sein sollte.

Werbung:

Um Fähigkeiten nutzen zu können, wird diese Energie benötigt. Die erste Fähigkeit, die du hast, ist, unsichtbar zu werden, damit du dich an denen vorbeischleichen kannst, die dich töten wollen. Aber wie bei allem anderen, was du im Spiel tust, auch wenn du deine Feinde angreifst, musst du zuerst genug haben. Du kannst es auf verschiedene Arten auffüllen, z. B. indem du dich an eine ahnungslose Person heranschleichen, sie packst, dich vorbeugst und Blut saugst. Es laufen auch viele Ratten herum, die Sie aufheben und trocken abtropfen lassen können. Aber sie enthalten viel weniger Blut als Menschen, also musst du die meisten dieser Nagetiere aufsammeln, um wieder genug Kraft zu erlangen. Einen Feind zu packen und sich auf seinen Hals zu stützen, um zu trinken, macht Spaß, und ich konnte nicht anders, als meinen Mund zu öffnen und meine eigenen Geräusche von mir zu geben. Leider ist der Prozess nicht ganz reibungslos und nimmt oft unnötig viel Zeit in Anspruch, so dass Sie offen für Entdeckungen oder nur einen langsamen Prozess sind. Insgesamt ist dies ein Problem des Spiels - einfache Dinge wie das Ziehen eines Hebels oder das Drehen eines Rades oder sogar das Öffnen einer Tür sind etwas ungeschickt.

Aber das größte Problem ist, dass die Spielmechanik hier gegen sich selbst kämpft, wenn so ziemlich alles, was man tut, Energie benötigt und selbst wenn man Fähigkeiten verbessern kann, hat man oft keine Energie mehr und es wird gesagt, dass man mehr Blut braucht. Wenn man ein wenig im Spiel ist, bekommt man eine Waffe und kann Pfeile dafür herstellen, nun, dann kostet das auch Energie und selbst wenn man einen Pfeil erstellen kann, der die Leute einschlafen lässt und man ein bisschen saugen kann, wird es zu einem dieser Zyklen, die sich am Ende ziemlich umständlich anfühlen, wo man Energie braucht, um etwas zu tun, das Energie kostet, was es einem wiederum ermöglicht, ... Nun, du verstehst, was ich meine.

Werbung:

Das Spiel ermöglicht es Ihnen, Routen und Strategien zu wählen, aber es ist in jeder Hinsicht ein Stealth-Spiel und Ihre Strategie wird schnell zum einfachsten Weg, um den Feind mit dem geringsten Aufwand zu umgehen. Das Problem ist, dass, wenn Ihre Energie ständig auf diese Weise gesammelt wird, dies mehr Frustration als Spaß erzeugt. Leider. Es gibt eine Menge Seufzer, wenn sich das Saugen wie eine ständige Pflicht anfühlt, und als ich während eines Teils des Spiels merkte, dass ich lieber weglaufen konnte, als listig an einigen Gegnern vorbeizukommen, fühlte es sich an, als würde ich auf eine schlechte Art und Weise schummeln, weil ich einen Fehler ausgenutzt habe. Ich habe bereits erwähnt, dass, obwohl das Design der Levels ziemlich straff ist, es Möglichkeiten gibt, auf verschiedene Arten zu spielen, und das Spiel ermutigt dich, verschiedene Wege oder Strategien auszuprobieren, um die Hindernisse zu überwinden, aber da du ziemlich kein Glück hast, sobald du entdeckt wirst, geht es beim größten Teil nur darum, nicht gesehen zu werden. und sich entweder an jemandem vorbeischleichen oder versuchen, jemandem in den Hals zu beißen.

Wenn du auch noch versuchst, die Feinde mit einem Angriff zu töten, verpasst du die Chance, sie blutleer zu saugen. Eine Fähigkeit öffnet zum Beispiel ein kleines Tor mit Händen, die deine Feinde packen, aber wenn sie auf diese Weise getötet werden, hast du Energie verbraucht, ohne sie zurückzubekommen. An einem Punkt musste ich einige Feinde loswerden und da die Ratten oft wieder auftauchen, sammelte ich genug Kraft, um den Ort zu räumen, indem ich in einen Raum in großer Höhe ging, wo ich die kleinen Kreaturen aussaugte, einen Feind ausschaltete und den Vorgang wiederholte.

Der leicht graue Grafikstil wird in Details wie Rauch aus Schornsteinen und Neonreklamen etwas lebendiger und gelingt mit Licht- und Wassereffekten gut, wenn man sich seinen Weg durch die Kanalisation des Spiels bahnt, aber er leidet unter den typischen VR-Problemen, die ich in der Vergangenheit oft gesehen habe. Es fühlt sich alles ziemlich steril und veraltet an und das steht im Gegensatz zu einer Atmosphäre, die ich insgesamt immer noch ziemlich gut finde. Ich ertappe mich dabei, wie ich denke, solange es keine patrouillierenden Feinde gibt, die mich sofort erschießen, macht es ziemlich viel Spaß. Ein bisschen in das Spiel hinein mit Erkundungen und Rätseln in der Umgebung zeigt, wie viel besser diese Teile sind, wenn ich versuche, durch Gebiete mit mehreren Gegnern zu kommen.

Denn hier gibt es einige Dinge, die man mögen kann. Wie gesagt, die Atmosphäre gelingt ganz gut, auch wenn der Horrorpegel durchaus hätte gesteigert werden können. Wenn ich Gegnern ausweiche, macht es auch Spaß, Umgebungen zu erkunden, und auch wenn Geräusche aus der falschen Richtung kommen und geredet wird, obwohl ich alle in Sichtweite getötet habe, ist die Geräuschkulisse mit ihrer intensiven Musik einfach in Ordnung. Die wackeligen Gegner mit einem gut gezielten Pfeil so zu beseitigen, dass sie einschlafen und ihnen dann in den Nacken zu beißen, macht viel mehr Spaß, als zu versuchen, sich unentdeckt vorbeizuschleichen. Allerdings schränkt es dich als Spieler viel zu sehr ein und du musst eine Ratte nach der anderen aufheben, um Energie zu sammeln. Sie hätten noch ein paar Mal über das Spieldesign nachdenken sollen, um es um diese Spiele herum unterhaltsamer zu gestalten. Die Tatsache, dass ein regulärer Angriff Energie kostet, ist hier wohl mein größter Kritikpunkt. Sicher, ich verstehe, dass das Spiel einen großen Fokus auf Tarnung legt und strategische Wege findet, um diejenigen auszuschalten, die versuchen, dich zu töten. Aber es hätte besser gemacht werden sollen, denn als Vampir ist es ein bisschen lächerlich, dass man so hoffnungslos ist, wenn man seine Energie verbraucht hat und es viel, viel zu schnell tut.

Ein weiterer Faktor, der das Gesamterlebnis stark nach unten zieht, ist die Bewegung. Es gibt eine Teleportationsmechanik, die hauptsächlich verwendet wird, um in größere Höhen zu gelangen oder um über Vorsprünge zu gelangen. Das System ist jedoch etwas inkonsistent und der weiße Kreis, der Ihnen sagt, wohin Sie gehen können, kooperiert nicht immer, so dass einige Teile davon frustrierend werden. Wenn es schon so viele andere nervige Dinge gibt, wird dieses Erlebnis durch mehrere solcher nervigen und schlecht gestalteten Elemente verlangsamt.

Das Spiel hat während meiner Stunden tatsächlich ein wenig geschwankt, was die Bewertung angeht. Das ist das Ärgerlichste, was mir einfällt - dass es ziemlich unterschiedlich ist, wie unterhaltsam es ist. Von viel lustigeren Teilen bis hin zu sehr langweiligen, die hauptsächlich durch schlechtes Spieldesign ruiniert werden. Trotz aller Kritik würde ich nicht wirklich so weit gehen zu sagen, dass das Spiel ist, aber es hat viel ungenutztes Potenzial und beißt leider nie so richtig.