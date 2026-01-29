Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 enthüllt neue Erweiterungsfenster, Valentinstags-Update in 2026 Roadmap

HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hat vielleicht nicht jeden Fan beeindruckt, als es erstmals erschien. Im Moment hat es immer noch eine gemischte Bewertung auf Steam. Das wird The Chinese Room und Paradox Interactive jedoch nicht davon abhalten, dem Spiel mit einigen Erweiterungen und großen Updates einen kleinen Schub zu geben.

Wie in der neu aktualisierten Roadmap für 2026 enthüllt, verschiebt sich das Veröffentlichungsfenster des Loose Cannon DLC auf Q1/Q2 2026 und die Erweiterung The Flower & The Flame auf eine Q2/Q3-Veröffentlichung. Ein Valentinstags-Update bringt am 11. Februar außerdem neue Kosmetika, Gesichtsbehaarung, Gegnerbeute und Fehlerbehebungen.

Ob diese neuen DLCs den Fans einen besseren Eindruck von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vermitteln, ist unbekannt. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie andere Spiele sich rehabilitiert oder durch Erweiterungen deutlich verbessert wurden, aber es scheint, als müsste auch dieser DLC durch umfangreiche Gameplay-Überarbeitungen ergänzt werden, um das Spiel zu dem zu machen, was die Fans es sich wünschen.