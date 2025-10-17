HQ

Ich habe Vampire: The Masquerade - Bloodlines vor fast 20 Jahren gespielt. So erfahren bin ich, und so stark ist meine Vorliebe für dieses spezielle Universum auch nach all den Jahren noch. Ich habe es gespielt, als es herauskam, und das Spiel war definitiv noch nicht fertig entwickelt. Ich liebte die ganze Prämisse, Teil dieser Vampirgesellschaft zu sein, die aus verschiedenen Clans und Rassen bestand, die nach einem Regelwerk namens "Die Maskerade" leben mussten. Wenn du dich nicht an diese Regeln halten konntest, wurdest du ausgerottet. Hier gab es keine Gnade; Entweder du hast dich an die Regeln gehalten, oder du wurdest rausgeworfen. Mit anderen Worten, wie bei so vielen anderen gut erzählten Spielen habe ich den "Rucke" zugunsten der atmosphärischen Stimmung und der gut konstruierten Erzählungen akzeptiert.

Seitdem habe ich es viele Male gespielt, vor allem, nachdem Fans Updates gemacht und die vielen Fehler behoben haben, die das Spiel bei der Veröffentlichung hatte, und meine Liebe dazu ist genauso stark wie damals. Jetzt ist die Fortsetzung endlich da, nach einer gefühlten Ewigkeit, in der das Spiel neu gestartet, Entwickler gewechselt und unzählige Male verschoben wurde. Schauen wir uns also an, was diejenigen von uns erwartet, die Vampire mögen. Das Spiel wird von The Chinese Room entwickelt und von Paradox Interactive veröffentlicht (mit White Wolf als Co-Publisher). Das Spiel wird am 21. Oktober veröffentlicht.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist eine sehr getreue Fortsetzung des ersten Spiels. Man spürt deutlich, dass die Entwickler eine echte Liebe zum Original haben. Das gesamte Format, die Struktur und die Atmosphäre fühlen sich vertraut an.

Das Spiel beginnt in Seattle zur Weihnachtszeit. Die Stadt ist kalt, schneebedeckt und in Neonlichter getaucht, die in den weißen Straßen glitzern. Hier wählst du deinen Clan aus. Ich habe mich für den Clan Toreador entschieden, genau wie im ersten Spiel, und jeder Clan hat seine eigenen Fähigkeiten und Stärken.

Die Geschichte beginnt damit, dass du in einer Kiste in einem Lagerhaus aufwachst, und als die Kiste geöffnet wird, greifst du die Person an, die vor dir steht, und reißt ihr die Kehle heraus. Dies hat schwerwiegende Konsequenzen. Die Person, die du getötet hast, war auch ein Vampir, ein Detektiv bei der Polizei, und aus Gründen, die ich hier nicht verraten werde, sind er und der Spieler im Laufe der Geschichte miteinander verbunden. Du schlüpfst in die Rolle des sogenannten Nomad, eines legendären Vampirs, der seit Hunderten von Jahren schläft und zu Weihnachten plötzlich in Seattle aufwacht. Deine Aufgabe ist es, zusammen mit dem bereits erwähnten Detektiv, dich in der versteckten Vampirgemeinschaft der Stadt zurechtzufinden und zu vermeiden, die Masquerade zu brechen, während du versuchst herauszufinden, was vor sich geht und was das mysteriöse Zeichen auf deinem Arm bedeutet.

Reden wir hier nicht um den heißen Brei herum. Die Geschichte ist fantastisch. Du triffst viele interessante Charaktere, während du dich in der komplexen Hierarchie bewegst, die die Stadt regiert. Wenn es etwas Negatives zu erwähnen gibt, dann ist es, dass alles außerhalb der Hauptgeschichte etwas dünn ist, und dies ist nicht das erste Mal, dass relativ offene Spiele auf dieses Problem stoßen. Die Nebenmissionen fühlen sich wie Füllmaterial an. In der Regel geht es darum, etwas zu holen, zu liefern oder zu töten. Aber die Hauptgeschichte und die Missionen, die mit den wichtigsten Charakteren verbunden sind, sind spannend und gut geschrieben, und das sind sie auch durchgehend.

Es gibt viele coole Charaktere. Lou Graham, Seattles ehemaliger Prince, ist der ehemalige Anführer der Stadt und einer der faszinierendsten Charaktere im Spiel. Sie wird von Halluzinationen geplagt und sieht Vorzeichen für den Untergang der Vampire, die als Gehenna bekannt sind. Sie hat ihre Macht an ihre sogenannten "Kinder" weitergegeben, aber sie hat immer noch großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Und Tolly, ein Nozferatu, ist sowohl klug, einschüchternd als auch überraschend charmant. Jeder Charakter hat seine eigenen unverwechselbaren Eigenschaften, und die meisten von ihnen sind faszinierend kennenzulernen.

Du spielst sogar als Detective Fabian zwischen den Kapiteln. Er untersucht einen Fall namens The Rebar Killings, in dem sowohl Sterbliche als auch übernatürliche Kreaturen in Seattle ermordet werden. Diese Sequenzen funktionieren fast wie eine Noir-Detektivgeschichte und sind mit der Haupterzählung verwoben. Fabian hat die Fähigkeit, Menschen zu lesen und, was noch interessanter ist, Objekte nach ihrer Position und Geschichte zu befragen. Sie können sich zum Beispiel mit einem koketten Aktenschrank unterhalten oder mit dem Verstorbenen sprechen. Es hört sich seltsam an, aber es funktioniert, und die Dynamik zwischen Fabian und Nomad, der hier Phyre (Fire ) heißt, funktioniert wirklich gut.

In früheren Rezensionen habe ich über das gesprochen, was ich "euro jank" nenne, das besondere Gefühl, das einige europäische Spiele haben, bei denen der Ehrgeiz enorm ist, aber die Ausführung hinterherhinkt. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 leidet ein wenig darunter. Zum Beispiel sind die Geschichte und die Charaktere stark, aber das Kampfsystem ist nur zuverlässig. Die Steuerung fühlt sich etwas locker und ungenau an. Wenn du zuschlägt oder trittst, verfehlst du oft und kannst Feinde nicht anvisieren, was den Nahkampf frustrierend macht. Ich kann nicht sagen, ob es sich mit einem Controller besser anfühlt, aber mit Maus und Tastatur fühlt es sich klobig an. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Eifer an meinem Gegner vorbeigerannt bin... Hier ist nichts komplett kaputt, und vielleicht kannst du mit ein wenig Buildcrafting einen Punkt erreichen, an dem du ausreichend befriedigende Fähigkeiten aneinanderreihen kannst, aber das ist nicht ganz richtig. Das ist eine Schande, denn die Anzahl der Fähigkeiten ist solide und sie alle schaffen vielseitige Spielstile und Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich gelernt, mich an Feinde anzuschleichen und sie zu küssen, um sie kurzzeitig zu meinen Verbündeten zu machen. Als sie ihre Arbeit getan hatten, hob ich ihre Waffen auf und schoss weiter. Es wurde schnell zu einer viel unterhaltsameren und taktischeren Art zu spielen. Als ich diesen Code endlich geknackt hatte, begann sich das Kampfsystem zu öffnen und wurde trotz seiner chaotischen Natur unterhaltsam.

Um deine Fähigkeiten zu verbessern, musst du Blut trinken. Aber hier kommt es auf den emotionalen Zustand des Opfers an. Du kannst zum Beispiel Blut von einer liebevollen, melancholischen oder aggressiven Person trinken, und das gibt dir verschiedene Arten von Punkten. Zuerst fühlte es sich etwas starr und umständlich an, Menschen in bestimmten emotionalen Zuständen finden zu müssen, aber nach einer Weile begann ich, die Strategie darin zu sehen. Riskant wird es schnell, denn wenn man beim Beißen gesehen wird, bricht man die Masquerade. Darüber hinaus kannst du Menschen in diesen Geisteszustand provozieren, indem du sie erschreckst, ihnen Komplimente machst oder sie kritisierst. Es ist ziemlich cool, dass man einen NPC so manipulieren kann, dass er das Blut hat, nach dem man sucht. Die Masquerade besteht aus drei Phasen. Grün bedeutet Stillstand, Gelb bedeutet, dass du vorsichtig sein musst, und Rot bedeutet, dass die Vampirjäger hinter dir her sind. Man muss also sorgfältig planen, seine Opfer auswählen und sie am besten dort finden, wo einen niemand sehen kann. Ich denke, es ist ein cooles System.

Und schließlich immersive Sim-Elemente. Ja, sie sind hier. Seattle ist randvoll mit alternativen Routen zu spannenden Orten, die zusätzliche Informationen, Ressourcen oder zentralere Ziele bieten. Vor allem die Hauptmissionen bieten diese inhärente Bewegungsfreiheit, die sich jedoch nicht vollständig in den Nebeninhalten des Spiels widerspiegelt. Für diejenigen unter euch, die nach immersiveren Sim-Erlebnissen dürsten, möchte ich jedoch betonen, dass sich das Spiel stark an diese Designkonventionen anlehnt.

Ich habe gelernt, dass man niemals nie sagen sollte, wenn es um Leistung geht. Wir können nur unsere eigenen Erfahrungen kommentieren, und dies spiegelt am Ende vielleicht nicht die Erfahrung wider, die viele von euch am Ende machen. Ich habe hier ein ähnliches Gefühl. Also okay, seien wir hier noch einmal brutal ehrlich. Ich habe eine RTX 4090, und das Spiel lief nur richtig, als ich die Frame-Generierung aktiviert habe. Das ist an sich schon ein Warnzeichen. Ich werde also nicht sagen, dass das Spiel für jeden perfekt läuft, aber wenn man leistungsstarke Hardware hat, ist man in guter Verfassung. Ich kann und werde mich weder zu den Konsolenversionen äußern, noch kann ich tiefer in die Leistung einsteigen, da meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen plötzlich durch einen einzigen Patch oder einen blinden Fleck widerlegt werden könnten.

Die Grafik ist jedoch wirklich schön. Mit Schneeflocken, die im Neonlicht tanzen, durch die Stadt zu laufen, ist ein Erlebnis für sich. Seattle fühlt sich lebendig, kalt und atmosphärisch an. Die Musik hat mich anfangs ein wenig enttäuscht. Ich liebte den Soundtrack des ersten Spiels, und es war schwierig, den neuen zu akzeptieren. Aber nach und nach begann ich zu verstehen, dass Bloodlines 2 versucht, seine eigene Identität zu schaffen, und wenn man bedenkt, dass das erste Spiel im sonnigen Santa Monica stattfand, während dieses im winterkalten Seattle spielt, macht das tatsächlich Sinn. Die Musik passt gut zum neuen Ton. Die Sprachausgabe ist etwas ungleichmäßig. Die Hauptfigur, Phyre, hat eine etwas seltsame Darbietung, aber die meisten Nebencharaktere machen ihre Sache gut. Sie erreichen nicht ganz das Niveau des Originals, aber die Stimmen wachsen einem beim Spielen ans Herz.

Kann ich Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 empfehlen? Ja, vor allem für diejenigen, die den ersten Teil gespielt haben. Die Geschichte ist stark, die Charaktere sind gut und die Atmosphäre wird besser, je länger man spielt. Die beiden Spiele sind sich sehr ähnlich. Der erste war chaotisch, aber beliebt, und das Gleiche kann man über die Fortsetzung sagen. Es hat seine Schwächen, vor allem im Kampfsystem, aber es hat auch Seele und Charme. Wenn man über die technischen Mängel hinwegsehen und sich stattdessen auf die Geschichte und die Fähigkeiten konzentrieren kann, ist dies ein erfrischender Hauch frischer Luft in dem Genre.