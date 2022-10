Valves Ausrutscher mit dem neuesten Trailer von Steam Deck und der Nintendo-Emulation

HQ

Wir alle wissen, wie eifrig Nintendo sein geistiges Eigentum in sozialen Medien und Streaming-Plattformen schützt, aber es sieht so aus, als ob Valve mit dem neuesten Trailer für seine Steam Deck-Konsole, die jetzt ihre Produktion normalisiert hat, über Bord gegangen ist.

Ein neues Video, das am Wochenende veröffentlicht wurde, zeigte ein Bild der Konsole mit der Yuzu-App (im Wesentlichen ein Nintendo Switch-Emulator) neben anderen Spielen, die ausgeführt werden sollten. Das Video wurde schnell aus den Netzwerken entfernt und durch ein anderes ohne die App ersetzt, aber es ist ein weiteres Zeichen für die Nachsicht des Unternehmens, die exklusive Software anderer Unternehmen zu emulieren. Wir wissen auch von VGC, dass Nintendo in der Tat wiederholt das Urheberrecht an mehreren YouTube-Videos von Valve beansprucht hat, die zeigen, wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Konsole funktioniert.

Hier ist das aktualisierte Steam Deck-Video, damit Sie sich selbst von den neuesten Updates für die Handheld-Konsole von Valve überzeugen können.