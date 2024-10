Valve wird das Steam Deck 2 nicht veröffentlichen, es sei denn, es handelt sich um einen "Generationssprung"

HQ

Nach der Veröffentlichung des Steam Decks versuchten sich natürlich auch andere Unternehmen an der Herstellung eines Handheld-Gaming-PCs. Es gab hier und da Erfolge, aber das Gerät von Valve ist nach wie vor beliebt bei Spielern, die bereit sind, ihre PC-Bibliotheken unterwegs mitzunehmen.

Im Gespräch mit Reviews.org wurde Valve-Designer Lawrence Yang nach dem kommenden Steam Deck 2 gefragt und ob das Unternehmen dem Trend folgen wird, jährlich Hardware zu veröffentlichen. Mit der bereits erwähnten Popularität des Steam Decks könnte man mit regelmäßigeren Veröffentlichungen gutes Geld verdienen, aber Yang sieht keinen Sinn darin.

"Wir machen nicht den jährlichen Rhythmus", sagte er. "Wir werden nicht jedes Jahr einen Bump machen. Es gibt keinen Grund, das zu tun. Und ehrlich gesagt, aus unserer Sicht ist es nicht wirklich fair gegenüber Ihren Kunden, so schnell etwas herauszubringen, das nur schrittweise besser ist. Wir wollen also wirklich auf einen Generationssprung in der Rechenleistung warten, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen, bevor wir die echte zweite Generation des Steam Decks ausliefern."

Das Steam Deck 2, oder wie auch immer es heißen wird, kommt, aber nicht für eine Weile, wie es scheint. Valve hat ein Upgrade des ursprünglichen Steam Decks in der OLED-Version angeboten, aber das wurde eher als aktualisiertes Modell denn als brandneues Gerät angepriesen.