Valve wagt Neustart ihres Kartenspiels Artifact

Bevor Half-Life: Alyx erschien hat Valve lange Zeit keine eigenen Spiele mehr veröffentlicht. Die einzige Ausnahme war ein Kartenspiel namens Artifact, das relativ schnell eine Bruchlandung erlitt, obwohl das Game am überaus erfolgreichen Dota 2 ansetzt. Valve hat seitdem mit kontinuierlichen Updates versucht, die Spieler zurück zu bekommen, nun sehen sie jedoch ein, dass es einen umfangreicheren Neustart benötigt, um das Projekt noch zu retten. Dementsprechend zieht das Unternehmen die einzig logische Konsequenz und startet das Projekt neu:

"Möglicherweise werdet ihr bald einige Änderungen bemerken - wir starten Tests für unsere Systeme und Infrastruktur", heißt es auf Steam. "Das sollte sich nicht auf die Live-[Version von] Artifact auswirken, aber wir wollten euch einen Hinweis geben. Erwartet nach dem Start von Half-Life: Alyx weitere Neuigkeiten!"

Zuvor sprach Gabe Newell mit dem Edge Magazine über die Reboot-Pläne: "Artifact war in seiner ersten Runde ein interessanter Fehler. Wir waren überrascht, denn wir dachten, es sei ein wirklich starkes Produkt. Wir haben ein Experiment durchgeführt, ein negatives Ergebnis erzielt und jetzt müssen wir sehen, ob wir etwas daraus gelernt haben. Wir versuchen es also noch einmal und das hat [das Artefakt-Team] getan [bzw.] bereiten sie sich darauf vor. Was war aufgrund der Reaktion mit dem Produkt falsch? Wie sind wir dorthin gekommen? Lasst uns diese Dinge reparieren und es noch einmal versuchen."

Gute Nachrichten also, wenn ihr mit der ersten Version von Artifact nicht zufrieden wart oder diese ganz verpasst habt. Wann dieses Reboot eingeleitet wird, bleibt abzuwarten.

Quelle: Gamesradar.