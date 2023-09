Valve setzt sich entschieden gegen Smurfing in Dota 2 ein

HQ

Multiplayer-Spiele können frustrierend sein, besonders in einem Spiel wie Dota 2, wo die Spannung oft hoch ist und die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um ein Spiel zu gewinnen, genauso hoch sind. Etwas, das Spieler wirklich an den Siedepunkt bringen kann, ist, wenn sie einen Schlumpf in ihrem Spiel finden.

Schlümpfe, die sich als Neuling ausgeben, sind Spieler (Verlierer), die bereits Tausende von Stunden in einem Spiel haben, aber ein neues Konto erstellen, um neuere Spieler zu zerstampfen. Dagegen hat sich Valve in seinem neuen Blogbeitrag auf der Dota 2-Website gewandt.

"Heute haben wir 90.000 Smurf-Konten, die in den letzten Monaten aktiv waren, dauerhaft gesperrt." Valve schreibt. "Dota ist ein Spiel, das man am besten genießt, wenn man es auf einem ebenen Feld spielt. Die Qualität der Personen in einem bestimmten Spiel ist das, was ein gutes Spiel ausmacht. Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass Ihre Matches so gut wie möglich sind, und Smurfing macht Matches schlechter. Wie immer, wenn du jemanden des Smurfings in deinem Spiel verdächtigst, nutze die Meldeoptionen im Spiel, um ihn zu melden. Dies wird uns helfen, Straftäter weiter zu verfolgen und Daten zu sammeln, die für unsere zukünftigen Anti-Schlumpf-Bemühungen verwendet werden."

Valve hat bereits große Anstrengungen unternommen, um Cheating aus dem Spiel zu entfernen, und in der Vergangenheit hat es das Schlumpfen schwieriger gemacht, da die Spieler 100 Stunden in Dota 2 haben mussten, bevor sie überhaupt die Rangliste berühren konnten. Doch selbst das reichte nicht aus, um zu verhindern, dass die Flut von Schlümpfen das Erlebnis für weniger erfahrene Spieler ruinierte.