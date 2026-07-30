Valve schätzt, dass bis Ende des Jahres alle aktuellen Steam Machine-Reservierungen abgeschlossen sein werden

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Wenn du dich auf die Reservierungsliste für eine Steam Machine gesetzt hast, hast du vielleicht Glück – je nachdem, wo du dich in Valves mysteriöser Warteschlange befindest. Einige Nutzer haben ihre Gabe Cubes bereits ausgepackt und genießen es, ihre neueste Möglichkeit zu entdecken, dieselben fünf Spiele in ihrer Steam-Bibliothek zu spielen. Andere warten noch, und wenn du so ein Steam-Nutzer bist, wirst du vielleicht nicht erfreut sein zu hören, dass es noch Monate dauern kann, bis du die so wichtige E-Mail bekommst, dass du dir eine Steam Machine kaufen kannst.

Wie Valve in einem neuen Beitrag auf Steam erklärt (danke, PC Gamer), hofft man, bis Ende 2026 die Reservierungsschlange einzuholen. "Wenn du reserviert hast, kannst du mit einer E-Mail rechnen, die dir die Möglichkeit bietet, bis Ende des Jahres zu kaufen. Wenn du einen Platz auf einer der Wartelisten hast, besteht die Möglichkeit, dass du je nach Produkt auf der Liste in Reservierungen versetzt wirst; in solchen Fällen senden wir Ihnen zunächst eine E-Mail über Ihren neuen Reservierungsstatus, mit einer Kauf-E-Mail, die folgt, sobald Ihr Platz in der Warteschlange frei ist", schreibt Valve.

Die Warteliste unterscheidet sich leicht von den Reservierungen, da man hoffen muss, dass jemand seine Reservierung verpasst, um von der Warteliste nach vorne zu kommen. Selbst wenn du eine Steam Machine reserviert hast, bekommst du vielleicht nicht unbedingt eine. In deinem Posteingang wird dir gesagt, dass es Zeit ist zu kaufen, und dann solltest du hoffen, dass du das Geld für die Steam Machine innerhalb von drei Tagen bereit hast, sonst wird dein Slot verschenkt.

Valve wühlt sich durch die lange Liste von Leuten, die eine Steam Machine wollen, und falls du noch keine hast, gibt es leider kein knappes Zeitfenster, um dein goldenes Ticket zu erwarten. Es könnte morgen sein, vielleicht vor dem 31. Dezember. Wer weiß?