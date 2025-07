Valve nimmt einige große Änderungen am Steam Store vor

HQ

Valve ändert den Steam Store und bringt einige große Verbesserungen der Benutzeroberfläche auf den beliebtesten digitalen Marktplatz für PC-Spiele.

Sie können sich jetzt die aktualisierte Steam Store-Seite ansehen, wenn Sie sich für die Steam-Client-Beta angemeldet haben (Anweisungen dazu finden Sie hier). Wenn Sie jedoch einen Überblick erhalten möchten, bevor Sie vom Alten zum Neuen wechseln, hat Steam die wichtigsten Änderungen in einem Blogbeitrag zusammengefasst.

Die linke Spalte, die früher Geschenkkarten, Tags, Empfehlungen, Durchsuchen und mehr enthielt, wurde jetzt in die blaue Leiste oben verschoben, wobei die Menüleiste in der Lage ist, das zu finden, was Sie brauchen, mit Registerkarten zum Durchsuchen, Empfehlungen, Hardware und mehr.

Es wird jetzt auch etwas einfacher sein, im Steam Store zu finden, was Sie wollen. Browse Now bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Top-Spiele zu finden, ohne nur zu zeigen, was gerade wirklich beliebt ist. Empfehlungen kombinieren alle deine Creator- und Freundesempfehlungen sowie Vorschläge aus deiner Kaufhistorie.

Die Suchleiste ist wahrscheinlich die größte Änderung, da sie jetzt automatisch beliebte Artikel anzeigt und frühere Suchanfragen anzeigt, wenn Sie endlich ein Spiel kaufen möchten, das Sie im Auge behalten haben. Das Ziel ist es, das Gesamterlebnis reibungsloser und besser auf den Benutzer zugeschnitten zu gestalten, anstatt einen einheitlichen Ansatz für den Steam Store zu haben.