Valorant Champions Tour: Das sind die letzten vier in Phase 2 der EMEA League

Es ist an der Zeit, den zweiten Stage des Jahres in der EMEA-Abteilung von Valorant Champions Tour abzuschließen. Das Turnier befindet sich bereits in der Endphase, da derzeit nur noch vier Mannschaften im Rennen sind, wobei diese vier Mannschaften am Wochenende gegeneinander antreten werden, um ein Preisgeld zu gewinnen, aber vor allem auch ein Ticket für die Champions zu lösen.

Insgesamt werden zwei Champions Slots vergeben, die an den Sieger und den Zweitplatzierten vergeben werden, was bedeutet, dass die Sicherung eines Platzes im Finale von größter Bedeutung ist. Das Preisgeld von 100.000 US-Dollar für den Sieg ist auch ein schönes Sahnehäubchen.

Was die Anordnung der verbleibenden Begegnungen betrifft, so steht das Finale des oberen Brackets fest, in dem BBL Esports und Team Liquid gegeneinander antreten, wobei sich der Sieger einen Platz im großen Finale sichert. Der Verlierer steigt in das Finale des unteren Brackets ab, wo er gegen den Sieger von GiantX gegen Natus Vincere antritt.

Von diesen vier Teams haben nur BBL Esports und Team Liquid ein zusätzliches Leben, da jeder in der unteren Gruppe (oder per Definition im großen Finale) vom Ausscheiden bedroht ist, was bedeutet, dass jedes Spiel in dieser Phase des Events entscheidend ist.

Morgen finden zwei Spiele statt, bevor am Samstag das Finale der unteren Gruppe und am Sonntag das große Finale ausgetragen werden, die alle im Riot Games Arena in Berlin ausgetragen werden.