V Rising enthüllt Castlevania-Crossover

V Rising bekommt am 8. Mai ein großes Crossover, wenn Simon Belmont von Konamis Castlevania-Franchise ins Spiel kommt. Anstatt jedoch als oder an der Seite von Belmont zu spielen, werden die Spieler gegen ihn kämpfen.

Simon Belmont ist mit der Vampirkiller-Peitsche ausgestattet, einer Waffe, die Spieler einsetzen können, sobald sie ihn besiegt haben. Der Belmont-Bosskampf wird kostenlos verfügbar sein, aber es gibt auch ein kostenpflichtiges Premium-Castlevania-Paket zu kaufen.

Das Premium-Paket enthält kosmetische Gegenstände, ein neues Reittier, zwei neu interpretierte klassische Themen, die ihr als Schlossmusik verwenden könnt, und vieles mehr. Der CEO von Stunlock Studios, Rickard Frisegard, sagte Folgendes über das Crossover:

"Wir sind alle große Fans von Castlevania, daher ist es ein wahr gewordener Traum, dass wir in der Lage sind, originale Castlevania-Inhalte in unserem Spiel zu erstellen. Ich möchte unseren Freunden bei Konami ein herzliches Dankeschön für die Chance aussprechen, Castlevania in das V Rising -Universum zu bringen."

Seht euch den Trailer unten an: